Recco: Instant Quintet, il concerto di auguri sarà su youtube

Dalla Pro Loco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Instant Quintet è lieto di porgere i migliori auguri per un lieto Natale e un nuovo anno ricco di serenità, salute e speranza. Anche se in questo momento non è possibile incontrarci personalmente, abbiamo pensato di riunirci virtualmente in un concerto dedicato tutto al nostro pubblico. Grazie alla disponibilità di Don Enrico e del Comitato Festeggiamenti Megliese abbiamo potuto registrare un nostro concerto nella Chiesa N.S. delle Grazie di Megli e condividerlo con voi come piccolo dono natalizio.

Il giorno di Natale dalle ore 12 sul nostro canale You Tube sarà possibile ascoltare il concerto collegandosi all’indirizzo web:

https://www.youtube.com/channel/UC6oWGuLxQDU9d3TVgQDWBvw

Con questo gesto speriamo davvero di riuscire a farvi trascorrere un momento di serenità in compagnia della nostra musica in attesa di rivederci presto in un clima di ritrovata normalità.