RASSEGNA STAMPA. Rapallo: via libera del Consiglio ai lavori in porto

Oggi, mercoledì 23 dicembre, auguri a Vittoria. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Rapallo (straordinario) Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: bracciolo (sostegno o appoggio ai lati di una poltrona o sedia; corrimano a lato di una scala). Proverbi: “La lingua non ha osso e sa rompere il dosso”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: Porto Carlo riva via libera al progetto (Commento. Il Consiglio, come spiega il testo, ha dato via libera all’atto suppletivo, una convenzione; il progetto era stato approvato un anno fa dalla Conferenza dei servizi). Emergenza covid: “Asl 4: i nuovi contagi sono 33”; “Vaccino, in arrivo 5.000 dosi”; “Natale vicino agli anziani per farli sentire meno soli”. Decreto Natale: Messe: tour de force dei parroci. Covid economia: “A Chaivari pranzo da asporto per i meno abbienti”; “A Zoagli pacchi alimentari, distribuzione al via”; “A Santo Stefano d’Aveto, dai doni ai bimbi agli aiuti alla Cri”. Concessioni demaniali: un anno di proroga dei Comuni ai balneatori.

Sestri Levante: Federica Genovese nuova comandante della polizia urbana. Casarza Ligure: il Comune cambia sede. Chiavari: scontro sul piano del traffico. Chiavari: il calendario per sostenere l’Anfffas”. Chiavari: Bpm, progetto scuola”. Chiavari: Rosario per Monica, commozione in chiesa. Chiavari: Hi Lex, Fiom impugna il voto, ricorso all’Ispettorato del Lavoro. Chiavari: posteggi blu gratuiti nelle feste. Chiavari: nell’anno peggiore le casse del Comune restano sane. Chiavari: “Lavori infiniti in piazza Del Buono”. Chiavari: al Salotto dell’Artista la soprano Invernizzi. Chiavari: il morso del ramarro, arriva il regista Stagnaro. Chiavari: musiche per l’anima.

Zoagli: da Cammin di Fiaba alla commemorazione del bombardamento. Santa Margherita Ligure: l’ultimo saluto a Mirka unita anche nella morte al marito Gianfranco. Santa Margherita Ligure: Claudio Marsano scrive al ministro per il canone demaniale Argus.

Camogli: sventarono furto, encomio a tre agenti della polizia comunale.

Ne: la Val Graveglia ricorda i Caduti del dicembre 1944.