Rapallo: volontariato e sport, il Comune riduce l’affitto alle associazioni ‘inquiline’

Questa mattina la giunta ha approvato una delibera con la quale viene ridotto ulteriormente il canone di locazione per l’utilizzo di immobili di proprietà comunale alle associazioni di volontariato e sportive.

Già a decorrere dallo scorso marzo infatti, le associazioni concessionarie avevano beneficiato di una riduzione di tre mensilità a seguito dell’emanazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Considerati gli ultimi d.p.c.m con i quali sono state sospese le attività svolte all’interno dei centri culturali, centri ricreativi e sportivi, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno sostenere le realtà operanti in tali comparti, estendendo le agevolazioni per il periodo di ulteriori tre mesi a decorrere dallo scorso ottobre.

“Siamo soddisfatti per la buona riuscita della pratica – dichiara l’assessore al bilancio Antonella Aonzo – il nostro obiettivo era limitare, per quanto possibile, i gravi pregiudizi causati dalle restrizioni alle moltissime realtà di volontariato e sportive operanti sul nostro territorio. Ringrazio per la collaborazione nel rapporto con le associazioni il vice sindaco Pier Giorgio Brigati e il consigliere con incarico allo sport Vittorio Pellerano”.