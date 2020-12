Rapallo: “Sogniamo un Porto integrato nella città”

Dal Circolo PD di Rapallo, a firma del segretario Gian Luca Cecconi, riceviamo e pubblichiamo

Che porto vorremmo?

Come abbiamo già scritto ci piacerebbe un Porto Maggiormente integrato con la città.

Ci rendiamo conto che i Porti, ad esempio di Lavagna e Chiavari, sono “passanti”, li si può cioè attraversare per andare da un luogo all’altro della Città e soprattutto collegati con le passeggiate e il fronte mare da entrambi i lati, mentre il Porticciolo di Rapallo è in una sorta di vicolo chiuso, non si può attraversarlo per andare da nessuna parte.

Come partito democratico abbiamo diverse proposte costruttive a tal proposito per renderlo parte della Città:

(1) Abbiamo proposto la creazione, al suo interno, di uno spazio di aggregazione per i giovani sulle tematiche del mare, uno spazio culturale “ dentro” al mare e per il mare.

(2) Sappiamo che esiste da molti anni l’idea di una “passeggiata sul mare” che riesca a unire, Portofino con Zoagli, opera estremamente complessa da realizzare non tanto dal punto di vista tecnico ma soprattutto da quello burocratico a causa delle diverse modalità con cui sono state rilasciate le concessioni demaniali.

Rapallo potrebbe fare la sua parte nel suo territorio, una sorta di “Green Carpet sul mare” ma questa volta con il maggior numero possibile di tratti passanti sul mare e non semplicemente solo a vista, e un terminale potrebbe essere proprio sul porto.

Terza possibilità per far diventare il Porto una meta attrattiva e di passaggio potrebbe essere quella di creare alla sua estremità una sorta di belvedere che faccia il paio, dal lato opposto del golfo, con quello in Via Avenaggi.

Una sorta di passeggiata pedonale e magari ciclabile, da un capo all’altro della Città.

Ecco cosa vorremmo, cosa sogniamo per il futuro di Rapallo.