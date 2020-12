Rapallo: riqualificazione centrale termica Marconi, sì della giunta

Questa mattina è stata approvata una delibera di giunta per avviare i lavori di riqualificazione della centrale termica del plesso scolastico Marconi. Si tratta di un intervento fondamentale per garantire la massima efficienza termica, soprattutto in questo periodo, in considerazione del frequenti e necessari ricambi d’aria. Il sindaco Carlo Bagnasco commenta: “Ringrazio per l’interesse dedicato alla pratica l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio e il consigliere con incarico alla pubblica istruzione Laura Mastrangelo”.

Laura Mastrangelo, Carlo Bagnasco e Filippo Lasinio (Foto archivio)