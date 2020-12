Rapallo: Premio donna scrittrice, altri 18.000 euro

Diciamo che la pandemia qualche vantaggio (forse) lo procura. Il Comune, ad esempio, se il Premio donna Scrittrice, non avrà una serata di gala con attori, presentatori, trasferta di giurati, straordinari di personale comunale, fiori, impianti vari, registrerà qualche risparmio. Ieri abbiamo dato notizia dei 5.340 euro quale (misero) compenso alla giuria tecnica e i 7.000 euro dovuti all’ideatore del premio, Pier Antonio Zanoni . Le determine dirigenziali vengono elaborate a rate e non è facile avere un quadro completo dei costi.

Oggi una determina spiega che alle scrittrici premiate vanno firmati assegni per 18.000 euro, ma non è del tutto chiaro. Euro 8.000 alla vincitrice; 4.000 alla seconda; 2000 alla terza, 2.000 al Premio opera prima e 2.000 al Premio dedicato a Maria Ortese. I dubbi arrivano dal fatto che la premiazione avverrà “presumibilmente nel 2021” e nella determina è scritto: “Alle vincitrici verranno liquidate dopo la proclamazione, un’integrazione pari ad euro 6.000 per la prima classificata e 2.000 alla seconda”. Vuol dire che queste cifre saranno aggiunte agli 8.000 e 4.000 euro già stabiliti per le prime due classificate, magari imputandole nel bilancio 2021?

Tra le spese anche quelle dei libri distribuiti alla giuria popolare (costituita quest’anno da studenti) che il Comune non si farebbe offrire dalle case editrici, che dovrebbero essere lusingate, ma comprerebbe.

Il Premio ha risonanza regionale? Ha risonanza nazionale? Vale la spesa protrarlo? O è meglio puntare su una nuova iniziativa? (m.m.)