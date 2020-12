Rapallo: “Porto, siamo in grave ritardo”

Dal Movimento 5 Stelle Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Oggetto: Rapallo Consiglio Comunale del 22/12/2020 – Porto Turistico .

Approvazione delle modifiche all’atto supplettivo alla Concessione Demaniale Marittima 1666/1971.

Ottobre 2018: La mareggiata devasta il porto ed il lungo mare della Città.

Dicembre 2020: Porto inagibile. Città esposta. Nessuna certezza di quando riaprirà.

Ripercorriamo i tempi della vicenda da cui si evince l’inerzia con cui questa

Amministrazione, malgrado le nostre ripetute sollecitazione, ha gestito una pratica di vitale importanza per la Città :

Ottobre 2018: La distruzione delle opere di difesa del Porto e della Città.

Novembre 2019: La PTIR. presenta il progetto di ricostruzione. Dopo un’anno.

Febbraio 2020: La Conferenza dei Servizi approva il progetto. Dopo altri 15 mesi.

Maggio 2020: La PTIR chiede il subentro alla concessione di un altro ente societario.

Giugno 2020: Il Comune rifiuta e avvia l’iter per la revoca della concessione.

Agosto 2020: La PTIR comunica l’ingresso della Bizzi &p. come soggetto ausiliario.

Agosto 2020: Il Comune accoglie la proposta e da inizio alle verifiche.

Dicembre 20: L’Approvazione dell’atto suppletivo.

Ad oggi non abbiamo nessuna indicazione di quando il Porto potrà tornare ad operare. Siamo in grandissimo ritardo!

Questa Amministrazione avrebbe dovuto fin da subito sollecitare la Società perché si adoperasse per poter dare inizio ai lavori, pena revoca della concessione. Come da nostre reiterate richieste. Invece il Comune l’ha fatto solo tardivamente, facendo perdere tempo prezioso alla città.

Inoltre l’atto presentato non contiene un cronoprogramma con l’indicazione della fine dei lavori. La promessa di integrare il porto con la Città rimane tale. Non è risolta anche la questione dell’individuazione delle aree da dedicare alle imbarcazioni in transito che deve essere, per lasciare spazio alle associazioni, entro i confini della concessione.