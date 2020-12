Rapallo: “Il diritto di votare senza ricevere costrizioni”

Da Mauro Mele, capogruppo del Partito Democratico di Rapallo in Consiglio comunale, riceviamo e pubblichiamo

Rivendico, come Consigliere Comunale del Partito Democraticoi di Rapallo, il diritto di votare in assoluta libertà senza alcuna costrizione o pressione.

E chiedo che il mio voto, qualunque ne sia l’esito, sia rispettato.

Non dico compreso o condiviso ma sicuramente rispettato e non deriso o denigrato.

Ogni parte Politica fa il suo lavoro e nessuno si deve permettere di entrare nel merito o invocare il voto altrui. Non essere d’accordo ovvio, ma evitiamo di denigrare gli avversari solo per come hanno votato o perché il loro voto non ci piace.

Maggioranza e Opposizione fanno ognuno la propria parte e rispondono ai propri elettori e alle loro istanze, così è anche per il Partito Democratico.

Nel Consiglio del 22 Dicembre sul Porto abbiamo assistito, a inizio dibattimento, quando nessuno dell’opposizione aveva ancora aperto bocca, al triste spettacolo di chi in maggioranza invocava “sfortuna e disgrazie” a chi avrebbe (osato) votare contro e ancora, accuse di vigliaccheria, sempre da parte della maggioranza, per non avere votato contro. Insomma: mettetevi almeno d’accordo !

Votare contro cosa ? Contro il Porto ?

Peccato che non era quello l’oggetto del contendere, ieri sera si approvava un atto, proposto dalla Regione e risultato di una lunga trattativa tra gli avvocati delle parti, un atto non firmato dal Sindaco o dalla Giunta ma dai tecnici degli uffici di fronte al Segretario.

Un atto in cui, dopo un lungo e attento esame effettuato, come Gruppo de Partito Democratico di Rapallo, abbiamo rilevato una serie di criticità, ne abbiamo elencato una decina, criticità che ci hanno indotto, nel pieno rispetto della Legge che lo prevede espressamente, ad astenerci sull’atto e non certo sul Porto come la maggioranza ha cercato per tutta la discussione di farci dire, o meglio, sperava che dicessimo, e (non) ci spiace di averli delusi.

IL Progetto del Porto, più esattamente della messa in sicurezza del Porto e della Città, è già stato approvato più di un anno fa dalla Regione e nessuno della Maggioranza o del Consiglio Comunale di Rapallo, per fortuna, ci ha messo becco.

Il Partito Democratico di Rapallo è per i lavorati del Porto da lungo, troppo tempo, incerti del loro futuro, siamo per un Porto che sia vero attrattore Turistico per l’indotto che vi gravita intorno, siamo per un Porto integrato nella Città e non corpo estraneo per pochi eletti, siamo per un Porto che sia Parte della Città e non una parte (remota) della Città, siamo per un Porto pulito che sappia conservare la bellezza delle nostre acque, siamo per un Porto, che prima o poi, alla scadenza della Concessione, ci auguriamo non infinita, ritorni in mani pubbliche.

Siamo stati come sempre Costruttivi e abbiamo proposto tutta una serie di iniziative che potrebbero, secondo la nostra opinione, integrare il Porto nella Città.