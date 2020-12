Rapallo: funivia per Montallegro verso l’abbattimento delle barriere

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

È stata approvata una determina dirigenziale del settore 3, servizi tecnici, con la quale viene affidato l’incarico di progettazione degli interventi necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche per l’utilizzo dell’impianto funiviario.

L’incarico è fondamentale per stabilire la tipologia, la fattibilità tecnico-economica e il cronoprogramma degli interventi essenziali per garantire a soggetti con disabilità motorie l’utilizzo dell’impianto in totale autonomia.

“Per l’amministrazione l’intervento riveste carattere di priorità – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio – grazie anche al consigliere Eugenio Brasey e al Circolo della Pulce, che si sono fatti promotori di questa iniziativa, riusciremo a garantire a tutti la possibilità di fruire di un impianto unico in Liguria e di visitare il Santuario di N.S di Montallegro, una meta religiosa e turistica ricchissima di storia e fascino”.