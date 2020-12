Lavagna: 5 nuove panchine nella piazza punto d’incontro

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante informa che: questa mattina sono stati ultimati i lavori di riqualificazione di Piazza Della Libertà. In aggiunta alle due fioriere sistemate al centro della Piazza ed alle rastrelliere per le biciclette al lato marciapiede di Via Campodonico, sono state posizionate, infatti, cinque confortevoli panchine.

“L’obiettivo della riqualificazione non è prettamente estetico” – dichiara L’Assessore all’Arredo Urbano Danilo Bersaglio – “ma vuole avere una dimensione sociale. Il progetto di riqualificazione pensa ad una piazza per tutti, ma anche ad una piazza per ciascuno. Una Piazza che sia vivibile in tutte le ore del giorno ed in tutte le stagioni dell’anno”.

Per questi motivi il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, che hanno lavorato con grande impegno a questo importante progetto di restyling, sono molto soddisfatti di questo intervento volto a migliorare il decoro urbano, tenendo conto di tutti gli aspetti legati alla flessibilità dello spazio ed a valorizzare, come merita, Piazza Della Libertà.