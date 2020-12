Concessioni demaniali: verso una linea univoca dei sindaci

Forse alla fine ci sarà una decisione univoca dei Comuni per ciò che riguarda le concessioni demaniali. A parte il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio che sembra seguire una precisa linea politica, altri Comuni come Rapallo Recco e Santa Margherita hanno scelto di abbracciare la legge Centinaio ed hanno autorizzato le concessioni fino al 2033. Percorrendo una linea ben diversa da quella della Procura che guarda alla normativa europea.

C’è poi la pattuglia delle giunte comunali che hanno deciso di prorogare le concessioni per un anno; provvedimento che scatena la rabbia dei concessionari che si vedono costretti a ricorrere al Tar.

Giovedì 31 ci sarà un incontro tra alcuni sindaci e un amministratore genovese che si trova sulla stessa lunghezza d’onda della Procura e – forse – inviterà i sindaci a non compiere passi falsi ed eventualmente a ripensare alle loro delibere già assunte.

La necessità di una proroga lunga, per chi ha concessioni e deve effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria, è importante sia per decidere eventuali investimenti sia per ottenere un prestito; con un contratto di concessione lungo, gli viene concesso, con un rinnovo annuale gli ridono in faccia.