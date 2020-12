Chiavari: libri in regalo ai ragazzi della Virtus Entella

Dall’ufficio stampa della Virtus Entella riceviamo e pubblichiamo

Un regalo speciale per i ragazzi del settore giovanile dell’Entella. La crescita dei ragazzi del settore giovanile non solo sotto l’aspetto sportivo, ma soprattutto sotto quello umano. Da sempre l’Entella è molto attenta alle dinamiche che caratterizzano la quotidianità dei suoi ragazzi e quest’anno, per Natale, la società biancoceleste ha deciso di fare dei regali davvero speciali.

I libri sono degli amici che accompagnano la nostra vita grazie ai quali è bello lasciarsi trasportare, emozionare e motivare. Sotto l’albero i giovani calciatori biancocelesti potranno trovare un volume attuale e coinvolgente. La scelta è ricaduta su Goals. 98 storie +1- di Gianluca Vialli, La mia vita dietro un pallone di Sara Gama e Fugees Football Club di Igor De Amicis e Paola Lucianini.

Si tratta di libri dalla chiara impronta sportiva e motivazionale, esempi di vita da seguire e dai quali trarre insegnamenti sia dentro che fuori dal campo. Una palestra di vita attraverso pagine di volumi imperdibili. Un regalo in chiaro stile Entella perchè a questa età, essere protagonisti nel rettangolo verde è importante, ma aiutare i ragazzi fortificando i valori veri della vita lo è molto di più.

L’Entella, però, non si vuole fermare, e grazie all’instancabile lavoro di Sabina Croce, vuole fare molto di più. La società biancoceleste, infatti, sta lavorando per allestire una piccola biblioteca per tutti i ragazzi del settore giovanile. Un luogo di incontro e di interesse dove poter conoscere tante storie e apprendere nozioni fondamentali per la vita di tutti i giorni