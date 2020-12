Chiavari: “L’ex tribunale e il monologo della vicesindaco”

Da Giovanni Giardini, Consigliere Comunale in Chiavari

“Cambia con me Chiavari da Tutelare”, riceviamo e pubblichiamo



La Vicesindaco Silvia Stanig, ieri in Consiglio Comunale, ha illustrato, così finalmente tutti siamo venuti a sapere, la destinazione d’uso che Lei ha individuato nel Palazzo della Cittadella: “il nuovo Museo Archeologico”.

Una Donna sola al comando? Nel suo interminabile monologo, non ha in nessun modo aperto alla Partecipazione.

Eppure, la compartecipazione dovrebbe essere il principio del Movimento Civico di cui fa parte insieme al ferreo paladino il Consigliere “green” Giorgio Canepa.

Concordo pienamente con la richiesta di Commissione Consiliare proposta dal Consigliere Comunale- Regionale Sandro Garibaldi. Positiva la disponibilità del Presidente di Commissione Luca Ghiggeri, disposto a convocarla.

Appare del tutto evidente, che un argomento cosi importante che può diventare garanzia di un futuro della nostra città ” la cultura” debba essere trattato ad ampio raggio e non nelle segrete stanze.

Bisogna aprire un dibattito, come ribadito da Sandro Garibaldi.

La Vicesindaco Sivia Stanig, dovrebbe ricordare che i confronti portano frutti.

Tra me e lei non esiste competizione, ancor meno voglio fare polemica, però voglio ricordarLe che portare a Chiavari, per la prima volta, “i concerti all’alba” sono stati un mio suggerimento.

È stato facile per Lei farli suoi…. attuandoli.