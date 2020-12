Chiavari: laborioso ricovero coatto in via Perissinotti

Un giovane “foresto” che aveva scelto Chiavari per trascorrere le festività natalizie, si è barricato in un appartamento posto al secondo piano in un edificio di via Perissinotti. Due medici di Salute mentale della Asl 4 si sono espressi per il ricovero coatto (Tso) per evitare che il giovane potesse commettere atti autolesionistici. Sul posto con il 118 i carabinieri e i vigili del fuoco di Chiavari che, per prima cosa, hanno chiuso il gas dall’esterno ed hanno fatto arrivare da Genova un carro dotato di “cuscini” per poter neutralizzare un possibile defenestramento.

Gli stessi vigili del fuoco, non potendo ottenere la collaborazione dell’uomo, hanno infranto una finestra da cui sono entrati nell’appartamento, aprendo quindi la porta di casa al personale medico e carabinieri. Il paziente è stato poi trasportato al reparto neuro dell’ospedale di Lavagna. La vicenda è stata seguita da decine di persone incuriosite dalla presenza di vigili del fuoco, personale medico e carabinieri.