Box privati interrati sotto via Colombo a Camogli. Sembra prossima la costruzione della soletta: costituirà la base su cui ripristinare la strada che consente l’uscita dal centro cittadino. Con l’entrata in funzione, verrà smantellata la strada alternativa. Resta intanto sempre chiusa al servizio del cantiere una parte di via Cuneo, con traffico a senso unico alternato regolato da semaforo.