Camogli: tentano di entrare all’interno di una casa, fermo dei carabinieri

A Camogli, nel tardo pomeriggio, due soggetti sconosciuti, dopo aver scavalcato una recinzione perimetrale, tentavano di entrare all’interno di un’abitazione. I due notati da un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, si davano a precipitosa fuga. Inseguiti, gli operanti, riuscivano a bloccarne uno dopo una breve colluttazione, mentre, il complice riusciva a far perdere le tracce. Il fermato, identificato in A.T. albanese di 22 anni, gravato da pregiudizi di polizia, perquisito è stato trovato in possesso di un telefono cellulare e un paio di guanti per arrampicata, poi sequestrati. Pertanto, lo straniero è stato arrestato per “resistenza a P.U. e lesioni personali”, poiché durante lo scontro, un Carabiniere riportava lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Indagini in corso per identificare il fuggitivo. L’arrestato in mattinata sarà processato con rito direttissimo.