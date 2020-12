di Guido Ghersi

A Borghetto Vara, la Giunta Comunale guidata dal sindaco Claudio Delvigo è andata incontro alle aziende del territorio colpite dalle conseguenze del Covid-19 con la riduzione della Tari.

Per alberghi, ristoranti e bar il taglio sarà del 45%; per centri estetici e per i parrucchieri del 35%; per tutte le altre attività del 20%.