‘Come se fosse l’ultima volta’, il primo romanzo di Mario F. Gastoldi

Abbiamo voluto intervistare Mario F. Gastoldi per capire meglio i retroscena della stesura del suo primo romanzo scritto (Come se fosse l’ultima volta, Barkov edizioni), ripercorrendo insieme i punti fondamentali della sua passione, arrivando a qualche anticipazione sui progetti futuri che coinvolgeranno lo scrittore. Gastoldi nasce come un’artista, da sempre con una grande passione, scrivere. Ecco il resoconto della nostra chiacchierata.

Come è nata l’idea del libro?

L’idea di scrivere un romanzo è nata qualche anno fa, avendo da sempre la passione della scrittura; l’idea era quella di raccontare una storia tra due innamorati che non per forza doveva essere la classica storia da romanzo rosa. Volevo far emozionare nel bene e nel male il lettore e spero di esserci riuscito.

Parliamo della tua passione per la scrittura. Come è iniziata?

Sono nato e cresciuto da musicista, o meglio da cantautore. Ho sempre scritto i testi dei brani musicali che suonavo con la mia band sui palchi di tutto il nord Italia. Il passaggio alla scrittura in forma romanzata è stato del tutto naturale.

A chi non ha avuto ancora il piacere di leggere il tuo romanzo, puoi svelare qualcosa della storia d’amore di Stefano e Martina?

Come dicevo è una storia d’amore molto intensa che purtroppo avrà dei risvolti tragici; allo stesso tempo però ho voluto lasciare al lettore una sorpresa nel finale che lascia una piccola fessura di speranza, alla fine di un percorso travagliato per il protagonista.

Ti sei ispirato a qualche autore nella scrittura? E se sì, quali?

Ho sempre letto romanzi di narrativa, in particolare autori Italiani. Per citarne solo alcuni: Valentina D’Urbano, Fabio Volo, Fabio Geda sono quelli che ho letto più assiduamente negli ultimi anni.

Ci sarà un seguito del romanzo?

Mai dire mai; il romanzo si apre e si chiude anche se ultimamente sta prendendo piede nella mia mente di scrivere un seguito oppure uno spin off.

Quali sono i progetti futuri?

Ora sono già al lavoro sul mio secondo romanzo e sono anche a buon punto. Sarà una storia diversa da quella di Stefano e Martina, ma si parlerà sempre di amore, amicizia e ci sarà anche in questo mio secondo un evento forte che scuoterà il lettore.

