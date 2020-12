da Facebook Comune di Sori

Dal 29 dicembre 2020 potrai recarti presso l’Infopoint per ritirare la nuova attrezzatura e chiedere informazioni in merito al servizio di raccolta rifiuti porta a porta.

Quando posso ritirare il kit?

• Il giorno 29 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’atrio del Comune;

• Ogni sabato (a partire dal 2 Gennaio 2021), dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’atrio del Comune.

Grazie per la collaborazione.