Sestri: turismo, un settembre da urlo grazie alla clientela italiana

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Sono dati molto positivi quelli che emergono dalla lettura di arrivi e presenze turistiche nel mese di settembre 2020.

+26% per quanto concerne gli arrivi e +28% in relazione alle presenze, numeri che vanno a colmare, unico caso sul territorio, il “buco” lasciato dalla clientela estera.

La gestione degli spazi nelle spiagge libere e gli accessi in Baia del Silenzio, le pedonalizzazioni e gli ampliamenti gratuiti degli spazi pubblici occupati dalle attività di ristorazione, avviati con grande tempestività, hanno consentito di avviare una campagna promozionale che non ha coinvolto solo i canali comunali e locali ma che ha compreso anche diversi passaggi televisivi sulle reti nazionali nei primi mesi dell’estate, utili a intercettare coloro i quali non avevano ancora deciso la propria destinazione per le vacanze estive.

Una scommessa vinta anche grazie al lavoro degli operatori turistici, che hanno lavorato al meglio nonostante un periodo davvero difficile, e all’ottimo e accurato lavoro di Mediaterraneo Servizi, che ci ha consentito di comunicare a chi aveva la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza quello che Sestri Levante poteva offrire, non in termini strettamente turistici, già piuttosto noti alla clientela italiana, ma in termini di sicurezza in spiaggia e in città.