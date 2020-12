‘Santa’: lavori a San Bernardo, contenzioso Comune-ambulanti

I lavori alla rotatoria di San Bernardo, a Santa Margherita Ligure, impongono al Comune un cantiere lungo settanta metri dove, al termine dei lavori, tra sei mesi, troveranno posto panchine e aiuole con piante. In questo stesso posto, il venerdì, vi erano le bancarelle con i loro prodotti.

Ora esiste un contenzioso tra Comune e ambulanti. Il primo, a partire dal prossimo mercato che si terrà l’8 gennaio, vuole che i banchi che lasciano spazio al cantiere slittino, si spostino verso San Siro. Gli ambulanti dicono che è impossibile poiché la richiesta del Comune non tiene conto della presenza di pali ed altri ostacoli inconciliabili con i loro furgoni. Inoltre il cantiere dividerebbe in due l’insieme del mercato.

I sindacati degli ambulanti a questo punto hanno proposto di trasferire nel corso dei prossimi sei mesi tutto il mercato sul lungomare, dove era già stato collocato e dove si conosce la posizione delle bancarelle, dando il tempo di studiare una nuova idonea sistemazione e il ritorno a San Siro tra sei mesi.

L’amministrazione sembra non sentirci. Dice un ambulante “Forse anziché concepire il mercato come qualcosa di folcloristico molto apprezzato dai turisti, specie gli stranieri, in Comune la ritengono una presenza di cui vergognarsi e da nascondere. Le decisioni però non vanno prese unilateralmente, specie se non si conoscono i problemi”.