‘Santa’: canoni demaniali, Marsano scrive al ministro

Da Claudio Marsano, presidente Canottieri Argus 1910 asd, riceviamo e pubblichiamo il testo della petizione

Gentilissimo Ministro Sig. Vincenzo Spatafora,

p.c. Al Presidente della Federazione Italiana di Canottaggio Sig.Giuseppe Abbagnale

la nostra Società di canottaggio, che opera sul mare come tante altre utilizza approdi dedicati alle nostre imbarcazioni e rastrelliere dove depositare le stesse atte agli allenamenti degli atleti; il canone demaniale cosiddetto ricognitorio del 2020 e precedenti era di euro 734; quest’anno si è vista recapitare la novità del canone demaniale per il 2021 e seguenti e nel nostro caso è di euro 5.000 dovuto per la concessione di un pontile lungo 12mt e largo 2 e una rastrelliera sul porto di Santa Margherita Ligure.

Volevo chiederle se è conoscenza del grave disagio che questa novità provocherà a molte società come la nostra, che si basano esclusivamente sul volontariato e dovranno sicuramente chiudere i battenti non avendo i fondi necessari per far fronte, mi lasci dire, a questa gabella incomprensibile. Forse vi è sfuggito qualcosa e spero che Lei si farà carico di questa situazione che, ripeto, avrà ripercussioni sul tessuto sociale delle città.

Il Presidente Claudio Marsano