Sanità: “Recovery fund, l’Asl4 non merita elemosine”

Dal Pd Tigullio, a firma del segretario Alessio Chiappe, riceviamo e pubblichiamo

E’ notizia di ieri che il Presidente del Comitato Malati del Tigullio Gian Carlo Mordini ha indirizzato una lettera al Presidente della Regione Giovanni Toti in cui evidenzia che il piano ligure del “Recovery fund”, pur prevedendo la richiesta di 1.600 milioni di Euro per la sanità destina solo 12/15 milioni alla Asl 4 Chiavarese. Non possiamo che condividere le parole di Mordini quando la definisce: “Una vera elemosina, nonché una grande ingiustizia.”

In tutti questi anni c’è stato un continuo depotenziamento dell’offerta pubblica socio sanitaria del nostro territorio: interi piani dell’Ospedale di Sestri Levante chiusi, 56 posti letto dell’Ospedale di Rapallo andati a bando per i privati ed il progetto della sopraelevazione dell’Ospedale di Lavagna nemmeno presa in considerazione.

Una scelta così penalizzante conferma ciò che affermiamo da tempo: per la Giunta Toti il Tigullio è un territorio marginale e del tutto abbandonato a se stesso. Ciò la dice lunga su quanto poco conti il Tigullio e su come la Regione Liguria consideri di serie B i cittadini del Tigullio.

Scelta portata avanti ancora una volta nel totale silenzio dei Consiglieri di Maggioranza espressione del nostro territorio.

Non possiamo esimerci dal dare un giudizio più generale del piano ligure del “Recovery Fund” che pare un mero copia incolla di progetti, alcuni dei quali parecchio datati, senza una visione complessiva di sviluppo futuro.

Per queste ragioni, non possiamo che condividere l’auspicio conclusivo dell’intervento di Mordini, circa un ripensamento di scelte dannose come quelle dell’affidamento ai privati di una parte dell’Ospedale di Rapallo e delle linee di programmazione degli interventi legati all’utilizzo del Recovery Fund.