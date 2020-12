Ruta: la chiesa di San Michele chiusa per infiltrazioni d’acqua

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

La chiesa di San Michele Arcangelo di Ruta è stata chiusa per infiltrazioni di acqua dal tetto in più punti. La situazione è pesante, come ha sancito un sopralluogo di esperti. Per questo il parroco don Davide Casanova, il cui ingresso ufficiale presieduto dall’arcivescovo monsignor Marco Tasca è avvenuto il 22 novembre scorso, ha giustamente deciso di non rischiare e ha optato per la chiusura.

Le Messe prefestive e del 24 dicembre alle 17 verranno celebrate alla Millenaria. La Messa del 24 alle 20 e del 25 alle 11.15 nella Sala San Giuseppe.