Ruta: chiude l’edicola, era un punto di riferimento

Quando Piero Ottone fu insediato alla direzione del Secolo XIX, una delle prime cose che fece fu interrompere il rapporto tra il quotidiano e tutti i collaboratori che avevano incarichi pubblici o legami con la politica. Voleva un giornale senza possibili ombre anche nelle località periferiche. Il Secolo volò fino a 150.000 copie di vendite giornaliere (pur senza, allora, il numero del lunedì). Altri tempi.

Oggi le vendite dei quotidiani sono in caduta libera. Internet, televisione, radio non sono le uniche responsabili. Ad acquistare i giornali sono in genere le fasce più anziane che, spesso, di fronte a titoli che riportano termini inglesi o sigle, rinunciano a capire e a comprare.

Secondo i dati Ads, pubblicati da “Prima Comunicazione” (il giornale degli addetti ai lavori), il Secolo XIX che nel luglio 2019 si era ridotto a 33.600 copie vendute globalmente in tutta la regione e basso Piemonte, nel luglio del 2020 ha perso altri 5.000 clienti; per altro anche i quotati Corriere della Sera (174.000 copie al giorno) e Repubblica (141.800) sono sulla stessa linea.

Dopo Recco, che da tre edicole è passata a una, ora chiude anche l’edicola di Ruta, da tempo in vendita ma senza risultato. Era un punto di riferimento e la chiusura impoverisce la frazione.