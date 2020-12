“Recco Gift Card”: l’idea regalo proposta dalla Pro Loco

Dalla Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

In questo momento, nel quale non potremmo comprare un regalo la vigilia di Natale, in quanto le attività commerciali saranno chiuse a causa del decreto, a Recco non ci saranno problemi; infatti abbiamo un’ottima idea regalo: la Recco Gift Card.

Realizzata in due tagli da euro 20,00 e da euro 50,00 sarà spendibile nelle 45 attività aderenti entro il 30 settembre 2021.

La Recco Gift Card è acquistabile presso la Pro Loco Recco aperta il 24 dicembre dalle 9 alle 17 e il 25 dicembre dalle 9.30 alle 12.00.