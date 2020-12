Chiude a fine mese la Tipografia Nicoloso, dopo oltre un secolo di attività. Già in via San Giovanni Battista con lo storico titolare Gardella, l’azienda si era trasferita in via Assereto guidata dai tre soci Bisso, Capurro e Lorenzini. L’attività verrà assorbita da un’azienda di Chiavari. Scompare un nome storico della realtà artigianale cittadina e dell’intero Levante. La Tipografia Nicolosio (così si chiamava all’epoca) era operativa già nei primissimi anni del secolo scorso.