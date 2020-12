RASSEGNA STAMPA. In una domenica 17 contagi; salgono i ricoveri

Oggi, martedì 22 dicembre, auguri a Flaviano. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: ristoro (benefica compensazione dell’indebolimento e affaticamento fisico; consolazione, conforto sollievo anche dell’avvilimento o prostrazione; posto di ristoro locale attrezzato in stazioni ferroviarie o in luoghi di sosta o transito per consumazione di pasti in piedi; compenso o risarcimento Devoto-Oli). Proverbi: “Dio ti salvi dai lampi e dai tuoni e dai tristi che fanno i buoni”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX Emergenza covid: “In una domenica 17 contagi; aumentano i ricoveri; “Nonna di Camogli non può rivedere la nipotina bloccata dal virus a Londra”; “La pandemia impedisce alle famiglie di vedersi”; “Al Comprensivo Rapallo-Zoagli le maestre cantano gli auguri in un video”; “A Portofino un tampone day prenatalizio”; “Motociclisti del Bracco in sella alla solidarietà”; “Centro ascolto Recco, raccolta record”; “Chiavari, autopsia all’infermiere delle Opere Pie”. Studi medici: stop come ogni anno durante le festività e fine settimana.

Sestri Levante: Sami Modiano in streaming con gli studenti del Natta. Sestri Levante: le concessioni demaniali in Consiglio comunale. Sestri Levante: turismo, un settembre d’oro.

Santa Margherita Ligure: Gianfranco e Mirka uniti anche nella morte a 60 anni dalle nozze. Santa Margherita Ligure: confuoco senza gente. Santa Margherita Ligure: il porto sarà pronto entro l’estate 2021.

Camogli: chiude l’edicola di Ruta.

Moconesi: “Giovane mamma morta in casa, pensiamo alle sue tre figlie.