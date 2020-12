L’amministrazione comunale, con determina dirigenziale a firma dell’architetto Fabrizio Cantoni, ha affidato all’architetto Cristiana Mortola con studio a Rapallo, l’incarico di redigere un progetto preliminare per l”abbattimento delle barriere architettoniche e far sì che la funivia di Montallegro possa essere usata in maniera autonoma, da persone diversamente abili. Il progetto avrà un costo, tutto compreso di 7.993 euro.