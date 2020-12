Rapallo: porto, pratica approvata con due astensioni

Due voti di astensione 14 favorevoli. Ampia e scontata discussione sul porto Calo Riva di Rapallo. Molti gli interventi a partire da quello del presidente del Consiglio Mentore Campodonico, seguito dal sindaco Carlo Bagnasco che ha ricordato l’importanza della pratica e il fatto che, in caso di revoca della concessione, lo scalo avrebbe potuto restate mutilato e vuoto per anni e parte del litorale vulnerabile alle mareggiate.

I tecnici avvocato Luigi Cocchi, ingegner Pietro Misurale, il segretario generale Mario Canessa e l’architetto Rodolfo Orgiu hanno fornito i dati tecnici utili alla discussione della pratica.

Il consigliere Mauro Mele (Pd) ha chiesto l’inserimento di emendamenti in un accordo raggiunto dopo mesi di serrati incontri tra gli avvocati delle parti, emendamenti che i tecnici hanno dichiarato inammissibili; Mele ha anche insistito che venga chiarito che allo scadere della concessione il porto torni in mani pubbliche, ma anche questo è previsto. Isabella de Benedetti ha sottolineato che dopo due anni il porto è ancora allo stato in cui si trovava dopo la mareggiata.

Nella discussione sono inoltre intervenuti Giorgio Tasso, Laura Mastrangelo, Cristina Ardito, Andrea Rizzi, Daniele Trucco, Fabio Proietto, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, Alessandra Ferrara, Maria Cristina Ardito e Carlo Bagnasco.

Quanto alle dichiarazioni di voto, Mauro Mele ha annunciato l’astensione per presunte lacune nell’atto suppletivo; Isabella De Benedetti ha sottolineato una contraddizione sulla possibilità del Consiglio comunale di variare il testo ed ha annunciato anche lei l’astensione; infine l’intervento di Salvatore Alongi che ha annunciato il voto favorevole come gli altri capigruppo della maggioranza: Alessandra Ferrara, Fabio Proietto e Giorgio Tasso. In chiusura l’intervento del sindaco che ha criticato l’astensione dei due consiglieri di minoranza di fronte ad un investimento da 40 milioni e alla messa in sicurezza della città. Unanime la votazione per l’immediata esecutività della pratica.

P.S. Il Comune dovrebbe regalare mascherine per sostituire quelle inadeguate che scendono sotto il naso dei consiglieri e sono quindi da sostituire. Per rendere più chiari gli interventi, i consiglieri dovrebbero potersi togliere la mascherina.