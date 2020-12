Rapallo: Parrocchia Santa Maria, Samp per aiutare chi soffre

La parrocchia di Santa Maria del Campo ha organizzato una sottoscrizione a premi per sostenere le famiglie in difficoltà a causa della pandemia. I premi consistono in magliette, pantalonicini e palloni della Sampdoria, firmati, che l’assessore Filippo Lasinio ha procurato con un gesto di grande solidarietà.

Nella foto un tecnico della Samp e Filippo Lasinio consegnano al parroco don Davide Sacco (al centro) il materiale. I biglietti costano un euro ed il sorteggio avverrà il 6 gennaio.

La parrocchia di Santa Maria del Campo, una grande famiglia, ha già speso 13.000 euro per aiutare le famiglie che si trovano nell’impossibilità di pagare affitti, utenze, di non poter comprare abbigliamento a volte indispensabile per i figli che crescono e per acquistare cibo.