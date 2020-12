Rapallo: Natale, il Comune integra il servizio Atp; ecco gli orari

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Integrato dal Comune di Rapallo, il servizio di trasporto pubblico Atp per giorno di Natale p.v. (25-12-2020). Il servizio verrà erogato come da orario allegato, per tutti gli spostamenti concessi dal nuovo DPCM Natale.

Per il giorno 24/12/2020, inoltre, è stata aggiunta la corsa andata e ritorno, necessaria a raggiungere il Santuario di Montallegro, in occasione della Santa Messa serale delle ore 19,00 con partenza dal capolinea di Piazza delle Nazioni alle ore 18:30.

“Anche quest’anno abbiamo voluto offrire la possibilità ai concittadini di muoversi attraverso il servizio pubblico locale, esclusivamente per i motivi espressamente previsti dal Dpcm Natale, garantendo la possibilità di mobilità minima, in particolar modo alle fasce più deboli e anziane della nostra popolazione che non avrebbero avuto modo di farlo autonomamente,”- dichiara il consigliere con delega ai trasporti Alessandra Ferrara, che aggiunge: “Questo servizio sarà fondamentale per consentire la facilità negli spostamenti a coloro che lavorano anche il giorno di Natale, in particolare modo a medici ed infermieri, sempre in prima linea, e per permettere alle fasce più fragili di non passare il Natale in completa solitudine o dare loro l’opportunità di partecipare alla Santa Messa del 24.”