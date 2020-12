Rapallo: mercato settimanale anticipato a domani

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che, a seguito dell’ultimo d.p.c.m che ha previsto l’entrata in vigore sull’intero territorio nazionale della “zona rossa”, l’amministrazione comunale ha disposto il recupero del mercato settimanale per i giorni 23 e 30 dicembre anziché 24 e 31 dicembre.

L’assessore alla viabilità Franco Parodi e il consigliere con incarico al commercio Giorgio Tasso, in collaborazione con i rispettivi uffici e dopo aver ascoltato le istanze degli operatori mercatali, hanno stabilito che, per non incidere sulla viabilità cittadina ed evitare di occupare i parcheggi disposizione, il mercato verrà posizionato unicamente sul “rosso” del lungomare e sarà composto da un numero ridotto di banchi, 35 a rotazione secondo accordi tra gli operatori.