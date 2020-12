Rapallo: l’ok del Consiglio ad un porto che guarda al futuro

Il Consiglio comunale convocato questa sera, assume per Rapallo una grande importanza perché riguarda il futuro economico della città. Verrà approvata la convenzione (o atto suppletivo) tra l’amministrazione comunale e il nuovo consiglio di amministrazione della società concessionaria dello scalo; questa ha come dominus l’imprenditore bolognese Davide Bizzi; una garanzia.

Due le cose rimaste invariate: il nome della società concessionaria e il progetto approvato. Il porto, concepito mezzo secolo fa, dovrà tuttavia tenere conto delle mutate esigenze dei clienti, ed essere legato, far parte della città.

L’interesse economico riguarda l’intero Tigullio occidentale. Uno scalo efficiente, oltre i posti di lavoro diretti, interessa il mondo della nautica, alberghi, ristoranti, taxisti, negozi.

Non sappiamo se la pratica verrà votata all’unanimità, certo l’attuale opposizione si è occupata ed ha seguito l’evolversi della situazione guardando alla città e non a bombardare la maggioranza.

In questa vicenda chi ha avuto un ruolo determinante è stato il sindaco Carlo Bagnasco che ha reso appetibile la città all’impresa pubblica; che (probabilmente ma non lo sapremo) ha convinto Bizzi ad investire.

A fronte delle scuse addotte dai vertici portuali, in attesa di iniziare i lavori dopo l’ok della conferenza dei servizi, se il sindaco avesse invocato la revoca della concessione, il porto sarebbe rimasto come è oggi per anni prima degli esiti finali dei ricorsi, di gare europee e di un imprenditore disposto a spendere una quarantina almeno di milioni per sistemarlo. Bagnasco ha lavorato certo anche per mettere in sicurezza non solo il porto ma anche il litorale e parte del centro storico e non essere più costretto, ad ogni mareggiata, a chiudere il lungomare a rischio marosi.

Speriamo almeno, questa sera, di non ascoltare pistolotti per autoattribuirsi meriti circa la felice conclusione dell’accordo.