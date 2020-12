Rapallo: il grazie di Alongi al sindaco per il felice esito della pratica

Il capogruppo consiliare della lista “Bagnasco Sindaco” Salvatore Alongi, l’assessore Filippo Lasinio, i consiglieri comunali Vittorio Pellerano, Elisabetta Ricci, Andrea Rizzi, Daniele Trucco, Eugenio Brasey, Giuseppe Candido desiderano esprimere la propria soddisfazione per l’approvazione in consiglio comunale della pratica all’ordine del giorno relativa all’atto suppletivo alla concessione demaniale marittima 1666/1971: un passaggio fondamentale nell’iter per la ricostruzione del porto turistico cittadino, fortemente danneggiato dalla mareggiata dell’ottobre 2018.

Ringraziamo il sindaco Carlo Bagnasco, che ha seguito alacremente e con grande capacità il dialogo con una società imprenditoriale che ha prestato le garanzie necessarie per poter dare vita ad un progetto di grande importanza per la città, principalmente per quanto riguarda le opere di protezione dell’approdo e del centro abitato, ma anche per opere contestuali (attività commerciali, eccetera) che contribuiranno al rilancio di Rapallo creando un continuum con la passeggiata a mare e integrando maggiormente quello che è il primo porto turistico italiano con il tessuto economico, turistico e sociale cittadino.