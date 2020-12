Rapallo: il compenso alla giuria del Premio donna scrittrice

Il Premio Donna è stato assegnato ma non ancora consegnato. Intanto il Comune di Rapallo deve saldare quanto dovuto alla giuria composta da Elvio Guagnini, Maria Pia Ammirati, Mario Baudino, Francesco De Nicola, Chiara Gamberale, Luigi Mascheroni, Ermanno Paccagnini, Mirella Serri, Ad ognuno è stato fissato un compenso di 500 che in totale, con l’aggiunta di altri oneri, sale a 5.340 euro. La cifra costituisce solo una piccola parte del costo totale del Premio. Un nulla visto che sono costretti a leggere decine di libri e a giudicarli. Al costo complessivo del premio vanno aggiunte altre cifre come il compenso al suo ideatore Pier Antonio Zannoni a cui vanno 7.000 euro.