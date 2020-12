Rapallo: dal confuoco alla Befana, le iniziative natalizie

Con determina dirigenziale, è stata messa a punto dall’Amministrazione comunale di Rapallo una serie di iniziative natalizie con la collaborazione di alcune associazioni cittadine ed una spesa globale di 4.500 euro.

Stralciamo dalla determina:

L’Associazione Culturale Caroggio Drito propone la realizzazione in forma ridotta del Confuoco 2020, prevedendo un incontro sul sagrato della Chiesa di Santo Stefano o in caso di pioggia nell’atrio del Comune, senza la presenza del pubblico, con il passaggio di consegne tra i Sestieri e l’accensione del tradizionale Confuoco.

L’Associazione Gruppo Alpini di Rapallo propone la realizzazione di una iniziativa natalizia con l’allestimento di un Presepio Artistico in una posizione da definire nel centro della città, visibile dai passanti.

L’Associazione Amici del Mare con sede in Rotonda Marconi, propone la realizzazione di una iniziativa natalizia con la presenza di alcuni Babbo Natale che si muovono in città, tra il centro storico, via Mameli, Via Libertà, Lungomare Vittorio Veneto, rendendosi disponibili per fare fotografie, nel pieno rispetto delle normative attuali per impedire la diffusione del Covid nelle date del 14, 26 e 31 dicembre.

La Consulta del Volontariato propone la realizzazione di una iniziativa natalizia con la presenza di alcuni Babbo Natale che si muovono in città, tra il centro storico, via Mameli, Via Libertà, rendendosi disponibili per fare fotografie, nel pieno rispetto delle normative attuali per impedire la diffusione del Covid-19, nelle date 23 e 30 Dicembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 ed inoltre prevedendo anche la presenza di un Babbo Natale al Centro del Buon Samaritano per la distribuzione dei pacchi spesa.

Il Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi si rende disponibile a realizzare il 6 Gennaio 2021 la Befana, come ogni anno, nel pieno rispetto delle normative per impedire la diffusione del Covid