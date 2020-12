Rapallo: Consiglio comunale in presenza, preoccupazioni

Questa sera alle 18.30 è convocato a Rapallo il Consiglio comunale per un argomento di grande importanza per la città e seguito dall’opinione pubblica; la rinascita del porto Carlo Riva e dell’indotto che significa posti di lavoro. Il timore di alcuni consiglieri e dipendenti comunali, essendo la seduta in presenza e non da remoto, è che possano verificarsi assembramenti. Le forze dell’ordine, non solo la polizia urbana , dovranno quindi fare osservare le norme anti-covid. E’ quindi consigliabile ai cittadini evitare di tentare di assistere alla seduta in presenza, ma di seguirla sul canale 71 della Tv.