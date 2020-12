Portofino: “La rivista Oversea continuerà a vivere”

Oversea continuerà a vivere nonostante la morte improvvisa del suo fondatore ed anima: Silvano Cavallaro. Raffaella Riotti scrive: “E’ stato un anno terribile per tutti, la pandemia e la scomparsa prematura

di Silvano Cavallaro, (papà di Oversea) ci ha messo tutti a dura prova.

Non voglio fermarmi; proprio per l’affetto che nutro per Silvano voglio

proseguire con questa avventura, con il vostro aiuto voglio realizzare la

20° edizione di Oversea, dedicandola all’uomo speciale e unico che era.

Affiancata da Patrizia Zucca e dalla famiglia Cavallaro ripartiremo più

forti che mai e continueremo a promuovere Portofino e i paesi limitrofi.

Buon Anno a tutti voi!