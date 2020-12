Lettere/ “Portofino e le concessioni demaniali”

Da Francesco Muzio riceviamo e pubblichiamo (Portofino, evidentemente, rispetta la legge 145 e la disciplina europea m.m.)

Concessioni demaniali, la grande maggioranza dei Comuni del Tigullio è per l’applicazione delle norme a favore dei rinnovi. Portofino tace, che farà? Mentre tutti i Comuni del Tigullio , tra loro coordinati, sia pure con varie sfumature dichiarano la loro volontà ad adeguarsi alle normative italiane in materia, Portofino tace, o meglio è titubante, a dir poco. Certo Portofino ha una situazione particolare, non ha spiagge, ma ciò non gli dovrebbe consentire di gestire le concessioni demaniali in maniera differente rispetto a ciò che sta accadendo un un ampio territorio. Che farà dunque? La situazione di stallo è solo di carattere interpretativo delle norme o c’è dell’altro?