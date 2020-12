Lettere: “Diga Entella, l’ipotesi scolmatore”

Da Salvatore Cozzolino socio fondatore del Comitato Giù le Mani dal Fiume Entella riceviamo e pubblichiamo (Intanto la Città Metropolitana, indifferente alle tante parole, va avanti e la scorsa settimana ha nominato la direzione lavori della Diga Perfigli)



Con ragione il Sindaco di Lavagna ha recentemente bollato come “obbrobrio” il progetto, curato dalla Provincia di Genova, oggi Città Metropolitana, di mitigazione del rischio idraulico del tratto finale del fiume Entella, noto come “Diga Perfigli” (cfr. Il Secolo XIX del 19.12.2020, ed. del Levante, p.19)

Tale progetto costituisce il primo lotto, primo stralcio, di una più ampia progettazione estesa all’intera Valle dell’Entella, ideata, sul finire del secolo scorso, da Regione e Provincia, di concerto con i 5 Comuni della Valle, mentre il primo stanziamento di fondi risale al bilancio regionale dell’anno 2000.

Le fasi progettuali del citato primo lotto, primo stralcio, hanno avuto una lunga gestazione conclusasi con l’adozione della Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana prot. 57182, del 30/6/2015, riguardante l’approvazione del progetto esecutivo.

Nonostante il notevole tempo decorso dalla predetta approvazione, il progetto in questione a tutt’oggi non è stato cantierato, ma neppure è stato formalmente abbandonato, con provvedimento dichiarativo ad hoc della competente Autorità, nonostante, nel frattempo, siano sopravvenuti i presupposti normativi che ne avrebbero consigliato o, meglio, imposto l’abbandono.

Vero è, infatti, che il Piano di gestione del rischio di alluvioni, entrato in vigore nel corso del 2016 – e sulla cui dubbia compatibilità con il più volte citato progetto il Ministero dell’Ambiente aveva già attirato l’attenzione della Regione – ha comportato la decadenza del progetto in questione, essendo incontrovertibilmente finalizzato alla realizzazione di “opere prevalentemente strutturali” (cfr. Relazione descrittiva del progetto definitivo, pag. 5) anziché di opere “prioritariamente non strutturali” così come dispongono le norme cogenti del sopravvenuto Piano .

Norme che, in attuazione della Direttiva alluvioni 2007/60/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 49/2010, hanno causato una vera e propria rivoluzione copernicana della filosofia, di stampo tipicamente ingegneristico, fino ad allora dominante in materia di mitigazione del rischio idraulico.

E’ nel delineato contesto che si è recentemente inserita la proposta dello “scolmatore Durante”, eventualmente alternativa alla “diga Perfigli”, non solo perché comporterebbe il dimezzamento dell’apporto idrico dell’Entella, rendendo così più accettabile l’attuale condizione del rischio di allagamenti delle aree attigue alle sponde, specialmente nel fondovalle, ma anche perché, transitando dalla desueta politica della tutela passiva – che ha fatto il suo tempo e i suoi danni – alla più consona politica della prevenzione attiva, ha il pregio di consentire alla Pubblica Amministrazione di uscire senza danno dalla perdurante impasse.

Se poi, nel frattempo, venisse completato l’iter che, su iniziativa del Comune di Chiavari, ha già da tempo visto compatti i cinque Comuni della Valle nel chiedere alla Regione, con atti pubblici delle rispettive Giunte, (con provvedimento dell’allora Commissario nel caso del Comune di Lavagna) l’attuazione del Piano regionale di tutela dell’ambiente marino e costiero, entrato in vigore nel 2012, nella parte in cui disciplina dettagliatamente le modalità di ripristino e di mantenimento dell’officiosità idraulica della foce dell’Entella – ancor oggi afflitta dalla presenza di una sempre più imponente spiaggia sommersa, con soprastante duna – allora sì che, quanto a rischio idraulico, si potrebbe davvero “dormire sonni tranquilli”, così come ha affermato un noto ex Primo Cittadino di Lavagna, senza neppure la necessità di spostare una sola pietra del fondovalle.