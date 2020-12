Lettere/ “Asl 4, il parere di Mordini. E Muzio che pensa?”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo



http://www.levantenews.it/index.php/2020/12/21/lavagna-lettera-di-mordini-a-toti-allasl-4-solo-unelemosina/

Buongiorno,

sopra cito il link che fa riferimento alla lettera che il presidente del comitato dei malati Sig. Mordini ha inviato a Toti con giuste lamentele per le scarse risorse economiche per l’ASL 4 , a questo punto vorrei sapere il punto di vista del consigliere C. Muzio visto che oltre a essere stato eletto nel levante ligure è nella maggioranza in regione.