Cogorno: Centro raccolta differenziata, rinnovo dell’autorizzazione

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

La Giunta Comunale di Cogorno ha approvato all’unanimità, durante la seduta del 9 Dicembre scorso, il rinnovo dell’autorizzazione per i prossimi dieci anni, delle attività del Centro Raccolta Differenziata di via della Fea, situato in località Costa a San Salvatore di Cogorno.

Nell’area presidiata e allestita, vengono conferiti rifiuti urbani e assimilati, separati per frazioni merceologiche omogenee, e rifiuti ingombranti, che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari. Il Centro di raccolta rappresenta un importante supporto, alle utenze domestiche, per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati, e rende possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento.

Inoltre, il centro di raccolta differenziata, oltre a permettere il recupero dei soliti materiali, (cioè carta, alluminio e plastica), dà la possibilità agli utenti di buttare diversi rifiuti ingombranti.

I privati cittadini, provenienti da abitazioni situate all’interno del territorio comunale, possono conferire:

– Apparecchiature elettriche ed elettroniche;

– Batterie stilo e al piombo;

– Carta e cartone;

– Frigoriferi e condizionatori;

– Lampadine e neon;

– Lavatrici e lavastoviglie;

– Legno;

– Medicinali;

– Metallo;

– Olii commestibili esausti;

– Plastiche;

– Pneumatici fuori uso;

– Rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione;

– Rifiuti ingombranti;

– Sfalci e potature;

– Toner esauriti;

– Tv e monitor;

– Vernici spray.

Orari del Centro di Raccolta, il lunedì e sabato dalle 8 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 18. Il conferimento è completamente gratuito. Al fine di essere ammessi al Centro occorre presentarsi muniti di documento di identità valido e di documento attestante l’utenza TARI. “Il rinnovo per altri 10 anni della gestione del centro di raccolta differenziata in località Fea, è stato un atto fortemente voluto da parte di questa amministrazione – ha commentato l’Assessore Comunale alla Nettezza Urbana, Sergio Segalerba -. Il centro di raccolta è il fiore all’occhiello del sistema di raccolta differenziata che si svolge nel nostro Comune; si integra perfettamente nel territorio comunale, in una zona strategica, senza impattare sull’ambiente circostante ed è baricentrico per essere facilmente raggiungibile da ogni zona del territorio comunale. In questi ultimi anni l’amministrazione ha lavorato molto per ampliare ulteriormente le possibilità di conferimento presso il centro e i servizi resi per i cittadini. Tra i risultati ottenuti già a partire dal 2018, la possibilità di poter conferire tipologie di rifiuti che prima erano vietate (ad esempio piccole quantità di inerti per lavori domestici svolti in proprio, e altre tipologie di rifiuti). L’orario di apertura distribuito su tre giornate alla settimana garantisce una piena fruibilità del servizio. Rinnoviamo l’appello a tutti i residenti ed utenti Tari ad utilizzare il più possibile il centro di raccolta in località Fea. Si tratta del sistema migliore per garantire un sistema di raccolta efficiente, efficace e a basso impatto ambientale. Sul sito del Comune si trovano tutte le informazioni su orari di apertura e tipologie di rifiuti che possono essere conferite”.

All’interno del Centro, inoltre, l’amministrazione comunale ricorda che è presente un bidone da 500 litri per la raccolta dell’olio vegetale esausto da conferire sfuso; lo stesso presente anche nell’area Belvedere di Cogorno alto, che a differenza degli altri contenitori posti sul territorio, che adibiti alla raccolta delle bottiglie.

Le postazioni di raccolta degli oli vegetali esausti, previste dalla Convenzione con la Ditta Ecorec S.r.l. di Montescudaio (PI) che prevedono un contenitore di 250 litri per la raccolta delle bottiglie, ben sigillate e di materiale plastico, si trovano:

– Scuole Rocca, via alla Basilica 2, San Salvatore;

– Scuola Materna di via G.B. Rocca 10, San Salvatore;

– Complesso scolastico presso il Villaggio del Ragazzo di via IV Novembre 115, San Salvatore;

– Immobile adibito a servizi di prima infanzia in corso Valparaiso 4, San Salvatore;

– Scuola Primaria di piazza Caduti per la Libertà 10, Cogorno Alto;

– Scuola Materna di via Benedetto Chiappe 1/Chiesa di San Lorenzo, Cogorno Alto;

– Parcheggio Basko, via IV Novembre, San Salvatore;

– Piazzetta della Libertà, San Salvatore;

– Via G.B. Ghio, campetto sportivo, Panesi.

“Il “Progetto Oli-NDO” è entrato a pieno regime un anno fa, grazie ad un importante collaborazione con le scuole di Cogorno – ricorda il Sindaco, Gino Garibaldi -. Ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente i dati della raccolta differenziata e di inculcare nei giovanissimi e nelle loro famiglie, questa nuova possibilità di riciclo. In base alla quantità di olio raccolto, alla fine dell’anno scolastico, le scuole verranno premiate con la consegna di materiale didattico. Il riciclo comprende la raccolta dell’olio vegetale, di cui l’80% viene riutilizzato come biocarburante a basso impatto ambientale, oli e grassi per macchine industriali alimentari e parte per le attrezzature agricole”.