da Facebook Comune di Chiavari

Con l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla zona rossa, e per limitare il più possibile gli spostamenti, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutti i parcheggi blu saranno gratuiti e la spazzatrice diurna verrà sospesa, come già accade per quella serale.

Dal 7 gennaio 2021 riprenderà regolarmente il servizio di spazzamento meccanico diurno e gli stalli ritorneranno a pagamento.

Il servizio di spazzamento serale ripartirà l’11 gennaio 2021.