Chiavari: persone in difficoltà, pranzo offerto dal Comune

Pranzo di Natale offerto dal Comune di Chiavari per le persone in difficoltà.

100 pasti completi per chi ne ha più bisogno. Il Comune di Chiavari organizza, come ogni anno, un pranzo di Natale per le persone in difficoltà, sole o senza fissa dimora, avvalendosi dell’operatore economico affidatario del servizio di refezione scolastica e del servizio pasti caldi a domicilio, CirFood. Viste le norme anticontagio, il 24 dicembre dalle 11.30 alle 13.30, verranno distribuiti pasti d’asporto per coloro che si presenteranno presso la chiesa dei Frati Cappuccini di viale Tappani, grazie anche all’aiuto dei volontari delle parrocchie cittadine.

“Un gesto di vicinanza che racchiude il vero senso del Natale, soprattutto in un momento di grande crisi economica e di profondo disagio sociale come quello che stiamo vivendo – spiega l’assessore ai servizi sociali Fiammetta Maggio – I pasti che distribuiremo sono completi, dal primo al panettone e allo spumante. Un’occasione per aiutare le persone in difficoltà, senza una rete di affetti o di supporto familiare, ancor di più in questo anno segnato dalla pandemia.”