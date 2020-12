Chiavari: “No allo spostamento bus per fare spazio a stalli blu”

Dall’ufficio stampa Cgil Genova riceviamo e pubblichiamo



Lo scorso 3 dicembre, il Comune di Chiavari, su disposizione della Giunta, ha dato mandato ai Servizi Tecnici di eliminare il Capolinea Storico di ATP della linea 11/11B in P.zza Nostra Signora dell’Orto, per lasciare lo spazio, non ad arredo urbano quali possono essere aiuole, panchine, giochi per bambini, o ad una più generale riqualificazione della Piazza, ma bensì a sette parcheggi per auto a pagamento.

Questo lascia intendere la poca attenzione che il Comune ha sul tema della mobilità pubblica dei cittadini, privilegiandola a quella privata; dubitiamo fortemente che, la richiesta di posti auto a pagamento, arrivi dalla cittadinanza che, avrà in questo terribile periodo, altre necessità.

L’Amministrazione può decidere come impegnare, per il bene della collettività, il suolo pubblico sul proprio territorio; ci permettiamo di sottolineare come il Comune, sottratto lo spazio al Capolinea non abbia individuato una valida alternativa dove insediare quello nuovo.

Le Scriventi Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal, Ugl-Fna, sono contrarie all’operazione messa in campo della Giunta del Comune di Chiavari perché penalizza l’utenza e i lavoratori di ATP; portare il capolinea lontano dalla stazione ferroviaria renderebbe scomodo e inaccessibile per l’utenza la linea 11 e 11B; non solo ma il nuovo capolinea di P.zza Caduti di Nassirya presenta diverse problematiche di logistica e di sicurezza a causa della conformazione della piazza e alla presenza di un crocevia nei pressi del polo scolastico di Chiavari. Sembra essere più un’operazione per riqualificare il bilancio del Comune e meno per la riqualificazione urbana di Chiavari.

In questo momento stiamo inoltrando l’ennesima richiesta di incontro al Comune di Chiavari, con l’augurio che venga accolta e non, come la precedente inevasa, motivandola che al momento il Comune non disponeva di strumenti tecnologici per svolgere la riunione a distanza.

Crediamo che con l’imminente ripresa dell’attività didattica in presenza, lo spostamento di studenti da e per i plessi scolastici e l’inevitabile utilizzo dei mezzi pubblici, le amministrazioni dovrebbero avere un attenzione particolare per il trasporto pubblico locale, cercando di intervenire agevolando gli spostamenti onde evitare pericolosi assembramenti che come scientificamente provato sono forieri di contagio all’ingresso e all’uscita da scuola.

Le Segreterie RSA di ATP Esercizio

Filt-Cgil Fit-Cisl Faisa-Cisal Ugl-Fna