Chiavari: “Cimitero a rischio cadute; situazione inaccettabile”

Da Gianni Massinissa, giornalista, riceviamo e pubblichiamo

Condizioni inaccettabili, un pericolo per chi si avventura in alcuni corridoi inzuppati di acqua, vietatissimo per una persona anziana cercare di raggiungere i propri cari estinti, rischia di rompersi. Uno scandalo, e lo dicono tutti quelli che lì vogliono andare e scommettono sulla propria incolumità personale.

Il cimitero di Chiavari è a rischio infortuni. Non da adesso ma da tempo. Rischi grossi e infatti più di uno lamenta: io in certi giorni non ci vado, ho paura. Paura di che? Di cadere.

Una società che non ha rispetto per i defunti non può ritenersi società civile. Credo che sia inconfutabile, non discutibile. Domanda: che cosa si intende per società? Istituzioni in primis, amministrazioni pubbliche, amministrazioni locali, la gente comune. Chi governa, dai più alti livelli a quelli inferiori. E chi svolge quotidianamente il proprio lavoro e partecipa, con più o meno protagonismo, alla vita, nelle sue varie sfaccettature. Quelle più elevate e quelle più umili.

Dunque, come interpretare la noncuranza e che senso dare al fatto che, nonostante lamentele da più anni e da più parti, e nonostante molteplici segnalazioni, sempre distribuite in vari anni, ancora non si è intervenuti a mettere in condizioni dignitose alcune parti del cimitero urbano di Chiavari?

Acqua che piove all’interno della galleria D, per esempio, è fenomeno fin troppo noto e infatti, a chi lo fa notare, viene risposto che sì, verranno fatti interventi per rimediare ma che bisogna aspettare le risorse economiche per farvi fronte. A me questo è stato risposto tempo fa. Vendiamo i loculi di recente costruzione e poi facciamo. Mahhh.

Situazione inaccettabile, basta dare uno sguardo alle foto di domenica mattina. Un lago di acqua qui, un altro qua, un altro là. Sconsigliato a chiunque non possegga doti acrobatiche cercare di raggiungere i propri cari defunti, si rischia l’osso del collo, scivolando.

Ché poi, se uno scivola e fa causa al Comune e chiede i danni, la causa la vince al cento per cento, visto che non sono stati usati i mezzi per evitare che il pavimento sia allagato e il giudice di questo terrebbe conto. Non conviene questo stato di fatto. E allora? Ecco, appunto. La società civile resta scandalizzata, così come la signora che domenica mattina ha preso scopa e paletta e ha fatto quello che non era compito suo ma che, soprattutto, non doveva accadere. E cioè che il pavimento fosse inzuppato di acqua. Ha ripulito, asciugato. Ripassato, tolto acqua. Ha borbottato: quando mai interverranno? Già, quando?