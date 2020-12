Sestri: “La giunta mette a repentaglio i concessionari balneari”

Da Giancarlo Stagnaro capogruppo “Giovanni Toti – Liguria” , riceviamo e pubblichiamo



L’economia di Sestri Levante messa in pericolo dall’ostinazione della maggioranza del sindaco Valentina Ghio che lascia gli operatori senza certezze.

Il nostro tessuto economico è basato sul turismo e in particolare sul nostro mare e sulle nostre spiagge che danno lavoro diretto e indotto a migliaia di concittadini. Non applicare la legge vigente togliendo certezze agli operatori demaniali significa mettere in ginocchio l’intera città. Sestri Levante, capofila di uno sparuto gruppo di Comuni limitrofi, non intende rilasciare le estensioni delle concessioni demaniali al 2033 come previsto da una legge che – è doveroso ricordarlo per smontare una serie di errate affermazioni reiterate dall’amministrazione:

– contrariamente a quanto si ripete spesso, è stata considerata applicabile da univoche e anche recentissime sentenze e ordinanze di Tar e Consiglio di Stato

– non è mai stata cassata dalla Corte Europea di Giustizia che si è finora espressa contro norme precedenti e diverse

– non può essere oggetto di revisione sulla base di una semplice richiesta di informazioni dalla Commissione Europea

– viene correttamente applicata dalla stragrande maggioranza dei Comuni Italiani e liguri in particolare, compreso quello di Genova (citato troppe volte a sproposito) che ha provveduto a rilasciare i titoli fin dai primi mesi del 2019co

Proprio quest’ultimo punto fa sì che operatori di altri Comuni abbiano garanzie per il proprio futuro e possano procedere a investimenti, mentre quelli di Sestri Levante restano senza una risposta, o peggio con un ventilato diniego del sindaco, a tre giorni dalla scadenza dei titoli concessori.

Il gruppo consiliare “Giovanni Toti – Liguria” presenterà in occasione della seduta del Consiglio comunale di domani sera, martedì 22 dicembre, un ordine del giorno urgente. Il testo riprende e integra quello presentato nel corso del consiglio comunale di Genova del 15 dicembre scorso, approvato anche con i voti favorevoli del Pd e di Italia Viva, oltre che con l’astensione del Movimento 5 Stelle. Sarebbe gravissimo se il sindaco e l’amministrazione di Sestri Levante rifiutassero di approvarlo, con ciò ammettendo la loro ideologica decisione di porsi in contrasto con la vigente legge e con la legittima aspirazione degli operatori turistici e commerciali di Sestri Levante di vedere i loro diritti difesi come avviene negli altri Comuni.

Con l’ordine del giorno chiediamo al sindaco di farsi portavoce presso la Regione Liguria e il Governo perché difendano davanti all’Europa quanto disposto dalla legge italiana, procedendo con la riforma del settore. E contestualmente che il Comune adotti i doverosi procedimenti amministrativi per adeguarsi alla legge vigente estendendo le concessioni di Sestri Levante e mettendo gli operatori in condizioni di parità rispetto ai colleghi di altri Comuni.