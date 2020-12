‘Santa’: un video per promuovere la città e manifesti per sostenere i negozi

Quello che aspetta Santa Margherita sarà un Natale anomalo, con negozi totalmente o parzialmente chiusi, divieto di mobilità fra Regioni e prospettive future quanto mai incerte per il turismo. Ciò nonostante l’amministrazione comunale prosegue il suo percorso di promozione territoriale con due nuove iniziative: la prima è un video promozionale di 15 minuti per raccontare, si legge nella determina di spesa, le tematiche più care a Santa Margherita Ligure. Il video, affidato a una ditta individuale, prevede il coinvolgimento di turisti e cittadini: pescatori, artigiani, negozianti, giovani e anziani. Costo totale: 4 mila euro (oltre 4% contributo INPS); la seconda, a coronamento degli incontri con Ascom e Civ, è la predisposizione di manifesti, locandine e cartoline per sensibilizzare i clienti a rivolgersi agli esercizi del territorio. Il valore dell’investimento, in questo caso, ammonta a quasi 1500 euro: per la precisione 1165 più IVA.