‘Santa’: l’augurale cerimonia del confuoco a Villa Durazzo

Cerimonia del Confuoco a Villa Durazzo, presentata da Marina Ricci del Lions Club Santa Margherita Ligure-Portofino che da trent’anni organizza la manifestazione. Giorgio D’Alia, vicesindaco di Portofino e presidente del Lions, ha svolto il ruolo di abate chiedendo al sindaco – doge Paolo Donadoni come il suo Comune abbia potuto superare le criticità del 2020.

Donadoni ha risposto che il periodo buio per Santa è iniziato con la mareggiata del 2018 e proseguito con il covid. Ha detto: “Le difficoltà mettono alla prova ed è emerso un senso di responsabilità; in realtà la città non è mai ripartita perché non si è mai fermata”. Ha citato i lavori al porto, che non si sono mai fermati, i restauri a Villa Durazzo, la piastra ambulatoriale ed i parcheggi a San Siro, la rotonda di San Bernardo e la riqualificazione del Flauto Magico.

Quindi è stato appiccato il fuoco all’alloro contenuto in un braciere dove, nel rispetto della tradizione sono stati gettati confetti, zucchero e vino.